Продажи цветов поддерживают столичный малый бизнес и приносят прибыль в городской бюджет

Московский флорист Юлия Лукина продает цветы у фонтана в ГУМе. По ее словам, мимоза остается одним из самых популярных растений, которое столичные жители выбирают в подарок любимым женщинам на 8 Марта / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Торговцы цветами готовятся к Международному женскому дню. В четверг, 4 марта, корреспонденты «Вечерней Москвы» посетили городскую ярмарку и узнали, во сколько обойдется праздничный букет.

Фиолетовые ирисы, лиловые гиацинты, разноцветные тюльпаны, мимоза — тонны цветов привезли в столичный Петровский пассаж в преддверии главного праздника весны. Повсюду ведра с водой, питающей яркие растения, корзины с уже готовыми букетами, километры лент и упаковочной бумаги.

— Мужчины приходят за цветами уже с утра, — рассказала флорист Эльза Абиева. — Хотят поздравить женщин перед уходом на выходные. Заходят и дамы: бывает так, что в какой-нибудь организации и мужчин нет, поэтому друг друга поздравляют.

В ГУМе точка продажи цветов расположилась у фонтана. Здесь торгуют мимозой, готовыми букетами и тюльпанами, которые последние десять лет держат уверенное лидерство по спросу.

— 8 марта 34 процента от оборота любого магазина составляют тюльпаны, 30 процентов — розы, в том числе импортные, 20 процентов приходится на экзотику и другие голландские срезанные цветы, остальное — услуги, — рассказал «ВМ» член правления Ассоциации цветочного ретейла Иван Утенков.

По мере приближения к празднику на рынке ожидается рост цен: из-за проблем на таможне и погоды значительная часть цветов, которые планировалось доставить к традиционно «хлебному» 14 февраля, испортилась. И теперь ретейлеры будут пытаться отбить недополученную прибыль за счет потребителя.

— Цены будут выше, у порядочных ретейлеров — от 20 до 40 процентов разницы, у остальных больше, — объяснил Иван Утенков. — В этом году выросла закупочная цена, издержки транспортные — не хватало бортов для доставки груза, как следствие — взлетела себестоимость. Если в прошлом году тюльпан обходился по 21 рублю, то в этом — от 32 и выше.

По словам Утенкова, средний чек на букет по Москве варьируется от 2 до 2,5 тысячи рублей — на уровне прошлого года. А вот объемы продаж снизились. Меньше берут и дорогие цветы — анемоны, ранункулюсы. Негативно повлияла и пандемия.

— Значительную часть составляла продукция из Нидерландов, а из-за коронакризиса поставки сократились, — пояснила специалист по экспорту цветов Дарья Абрамова. — Раньше цветы продавались на больших площадях, а сейчас холодильники пришлось уменьшать вдвое. Многие сейчас работают по предзаказу.

Зато те предприниматели, кто «раскрутил» свои сайты по продаже цветов, пережили настоящий ренессанс.

— У нас с самого начала развивались и интернет-магазин, и доставка в каждом городе присутствия, — рассказывает основатель сети по торговле цветами Булат Вахитов. — Клиенты этими сервисами активно пользовались и раньше. Выручка от розницы составляла только 30 процентов. В пандемию мы продолжали работать онлайн. Доставка в это время выросла. Причем на 250 процентов.

На 8 Марта у предпринимателей — наполеоновские планы: по словам Дарьи Абрамовой, только за февраль в Москву ввезли около 8 тысяч тонн цветов, что в 2,5 раза превысило прошлогодние объемы. И даже рост цен на потребительский спрос вряд ли повлияет.

— Москвичи уже запланировали расходы, и это поддержит как малый бизнес, так и городской бюджет, которые пострадали от снижения потока туристов и отсутствия массовых мероприятий,— уверена Дарья Абрамова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сурен Варданян, вице-президент московской торгово-промышленной палаты:

— Правильно организованный цветочный бизнес может стать одним из источников пополнения московского бюджета — как общепит и продуктовый ретейл. Нужна отлаженная система логистики и контроля. В противном случае это может привести к тому, что шикарный букет, доставленный к празднику, через три часа превратится в веник — цветы просто завянут. Вся цепочка доставки должна контролироваться. Ведь цветы — скоропортящийся продукт. Нужны автомобили для их доставки. Нужны курьеры, которые понимают, что даже за три минуты на морозе букет может испортиться.

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