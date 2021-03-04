Женщины стали выше и сильнее. Однако много рожать они не торопятся

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За последние сто лет средняя женщина сильно изменилась. Она выросла на 14 сантиметров, поправилась на 14 кило и стала жить в среднем на четверть века дольше. А вот рожать стала существенно меньше. Эту статистику озвучили на прошедшем в Москве XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине. Как еще изменилась женщина за прошедший век? Накануне 8 Марта «Вечерняя Москва» задала этот вопрос социологам, юристам, медикам и психологам.

Прежде всего женщины изменились внешне: они стали существенно выше и прибавили в весе — сказалось улучшение питания. Изобретение антибиотиков и другие достижения медицины позволили в полтора с лишним раза увеличить продолжительность жизни. Но почему же так драматически уменьшилась рождаемость?

Мужчина из защитника стал просто партнером

— Женщины стали главными бенефициарами прогресса, — убежден кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Даже в 1920-е годы и даже в относительно передовой России они находились в положении домашней прислуги: готовь, стирай, убирай. Ну и, конечно, рожай. На производстве были заняты не более пяти процентов женщин. Прогресс же, пусть и не сразу, создал рабочие места, где физически тяжелый труд уже не нужен.

И вот сегодня, по данным Росстата, заняты уже 53,9 процента всех женщин трудоспособного возраста.

— На самом деле доля эта значительно больше. В России более 60 процентов женщин либо одиноки, либо воспитывают детей без второго родителя, — пояснила лидер движения «За права женщин России», почетный адвокат Людмила Айвар. — А в этом случае женщины просто не могут не работать. Иначе им и их детям будет не на что жить.

При этом, по словам эксперта, многие работают в «сером» секторе. Это выгодно и их работодателям — они не несут дополнительной налоговой нагрузки, и самим женщинам — многие числятся малоимущими и получают пособия.

Виталий Караев считает, что подобная ситуация изменила в обществе гендерные роли. Статус женщины невероятно вырос.

— Мужчина уже не господин и не защитник, а равноправный социальный партнер. Казалось бы — это логично и справедливо. Но на демографии отражается не лучшим образом, — пояснил эксперт. — Женщина может не просто зарабатывать, но и полностью себя обеспечивать. И у нее возникает вопрос — а зачем мне вообще рожать? Природа, конечно, требует, но сначала, как правило, женщина стремится пожить для себя. Особенно там, где для хорошей жизни все приспособлено. Например, в Москве.

Рожать не торопимся

Виктор Радзинский, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Российского университета дружбы народов, поясняет:

— Современная женщина в половую жизнь вступает в среднем в 16 лет. А рожает в 30,5. И за 14 лет «свободной» половой жизни женщина многое теряет. Основные проблемы современной репродуктологии — мертворождаемость, преждевременные роды, привычное невынашивание, ожирение.

Анатолий Антонов, завкафедрой социологии семьи соцфака МГУ, уточняет:

— Проблема даже не в том, что современная женщина поздно рожает. Весь «цивилизованный» мир сейчас так устроен. Проблема в том, что из-за проблем со здоровьем или нежеланием вторично прерывать карьеру современная москвичка не хочет рожать второго ребенка. У нее на него часто уже не остается времени, — пояснил эксперт. — И это плохо сказывается на демографии. Москва остается городом стариков: людей пожилого возраста здесь значительно больше, чем молодежи.

Первым делом — карьера

Москвички стали хорошо зарабатывать. По данным компании PriceWaterhouseCoopers, сейчас разрыв между зарплатой мужчин и женщин в столице составляет в среднем 16 процентов — это один из самых низких показателей в мире. В Германии, для сравнения, он достигает 23 процентов, в Японии — 33, а в Южной Корее и вовсе 38 Впрочем, говорить о полном равноправии на российском рынке труда пока рано. Согласно опросу компании, 35 процентов соотечественниц считают, что подвергаются дискриминации — начальство чаще повышает их коллег-мужчин.

— Все зависит от конкретной сотрудницы, — убежден Виталий Караев. — Конечно, если нее маленькие дети или она молода и при этом замужем, а детей пока нет, ее карьерные перспективы всегда туманны. Работодатели редко делают на таких ставку, потому что эти женщины, скорее всего, будут уходить либо на больничный — с детьми, либо вовсе в декрет.

Власть на каблуках

Женщины в России занимают менее 20 процентов мест в парламенте и единичные высокие посты в исполнительной власти. Между тем, как показывает мировая практика, чем больше дам в политике, тем лучше решаются вопросы социальной защиты, материнства и детства.

Все это в итоге приводит к заметному росту качества жизни в стране.

— У нас, к сожалению, женщины если есть где-то в политике, то на самом нижнем уровне, где нет ни власти, ни денег, — сетует профессор Российского государственного гуманитарного университета Галина Михалева. — Это муниципальный уровень. И то, я не думаю, что там женщин больше 30 процентов. Что касается Госдумы — там 16 процентов, в Совете Федерации — 17 процентов. А вот в парламентах многих западных стран больше 30 процентов женщин, а в странах Скандинавии подходит к половине.

Эксперт привела статистику ООН. Если в парламенте меньше 20 процентов дам — не решаются проблемы детей. Если меньше 30 процентов — не решаются проблемы женщин.

— А по справедливости — должно быть пропорционально населению. Если 50 процентов граждан страны женщины — значит, такая же доля дам должна быть среди депутатов, потому что и их интересы должны быть представлены. Если это демократия, — считает Галина Михалева.

Виталий Караев считает подобные рассуждения странными.

— Вообще-то, депутатов в парламент избирают. В том числе по одномандатным округам. И со всей ответственностью скажу, что большинство избирателей как раз женщины — особенно в возрастной группе 60 плюс, такова у нас демографическая ситуация, — пояснил эксперт. — Так почему же сами дамы выбирают мужчин? А потому, что им больше доверяют. И поэтому, к примеру, президентом стал Путин, а не Ксюша Собчак. Его просто выбрали, и все. Это и есть демократия. Если же назначать женщин во власть лишь по наличию первичных половых признаков, то это точно демократией не будет.

Между тем, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 81 процент россиян считают, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами. Их преимуществами называют лучшее понимание социальных проблем и хозяйственность — такой точки зрения придерживаются 11 процентов опрошенных. К недостаткам женщин-политиков в сравнении с их коллегами-мужчинами относят мягкость характера (девять процентов) и эмоциональность — тоже девять процентов.

— Сто лет назад женщин во власти практически не было, за исключением разве что монарших особ, — рассуждает Виталий Караев. — Россия была одной из первых стран, которая разрешила дамам не только голосовать, но и избираться. Однако наша страна — довольно консервативная, из женщин во власти во времена СССР можно вспомнить разве что министра культуры Екатерину Фурцеву. Сейчас мало кто помнит, но в 1950-х она была первым секретарем Московского горкома КПСС — фактически равной мэру города. А сейчас, на минуточку, у нас в правительстве три женщины-министра. Эльвира Набиуллина много лет возглавляет Центробанк. В ХМАО — одном из самых богатых субъектов РФ — губернатор Наталья Комарова. Спикер верхней палаты парламента — а в любой стране это очень высокая должность — тоже женщина. Со временем, я уверен, дам во власти станет больше. Но пусть это произойдет эволюционно. Большевики уже пытались вводить разнарядку на рабочих и колхозников во власти. Ничем хорошим это не кончилось, потому что сразу снизилось качество управленческих кадров.

Интеллект стоит выше внешности

Только 13 процентов россиянок считают себя красивыми. Зато умными в 2,5 раза больше: 31 процент. Таковы результаты опроса Mail.ru. Согласно данным опроса, еще 13 процентов соотечественниц считают свою внешность среднестатистической, а 19 процентов выбрали вариант «обычная». Каждая пятая назвала себя интересной личностью.

На вопрос, чем в своей внешности девушки недовольны больше всего, треть отметили вес, каждая пятая — зубы и еще 19 процентам не нравится вся фигура. Что касается своих любимых черт, четверть ответили, что им нравится их рост, 23 процента гордятся своим силуэтом и 21 процент — волосами.

— Даже самая объективно красивая и вроде бы уверенная в себе женщина, как правило, недовольна своей внешностью, — рассуждает психолог Евгений Клименко. — Дело в том, что наше общество глубоко патриархально, и капитал большинства дам — это их внешний вид. И этого капитала никогда не бывает много, его всегда не хватает. Тут за сто лет мало что изменилось. Самооценка большинства женщин напрямую зависит от того, насколько она нравится мужчинам, поэтому к внешности столь высокие требования и по ее поводу столько рефлексии.

Впрочем, как убежден эксперт, ситуация со временем будет меняться. Бодипозитив — когда ты воспринимаешь свое тело таким как оно есть, как явление будет нарастать.

— Абсолютному большинству мужчин без разницы, как они выглядят. Даже старые, лысые и с огромным животом могут быть искренне убеждены в своей привлекательности, — рассуждает Клименко. — Как правило, это убеждение основано на их высоком социальном статусе. Но женщины сейчас тоже очень хорошо зарабатывают. Рано или поздно степень их сексуальности также начнет зависеть от социального статуса. Хотя, конечно, до этого еще далеко.

РЕПЛИКА

Дамы меняются вместе с нашим обществом

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник института социологии ФНИСЦ РАН:

— Не нужно думать, что женщина в России когда-то была забитым существом и только в последний век ее статус вдруг вырос. Это ерунда. Статус женщины в России еще со времен варяжских князей был довольно высок. Дело в том, что норманны — создатели российской государственности — много времени проводили в походах, а женщины обеспечивали им тыл, поэтому, например, они на равных могли участвовать в военных советах. Многие не в курсе, но в Российской империи, например, было немало предпринимательниц — их процент, кстати, был куда выше, чем в Европе. В СССР роль женщины еще больше усилилась: дам было много в органах управления разных уровней и в Верховном Совете. Эта тенденция только нарастает. За последний век, как мне кажется, менялись разве что стандарты женской красоты. Сначала были в моде барышни бледные и хрупкие — это наследие декадентской культуры Серебряного века. Затем стал входить в моду другой тип внешности — «кровь с молоком». А это уже наследие социализма, когда женщина воспринималась прежде всего как мать и работница. В гитлеровской Германии, кстати, превозносился тот же тип красоты: пышущие здоровьем, сильные женщины с широкими бедрами. Сейчас вновь в моде худышки.

На самом деле, как мне кажется, женщины не особо меняются. Становится другим общество, а наши дамы — вместе с ним. В 1920-х было нужно много детей, вот женщины и рожали. Сейчас, когда вся жизнь повернута в сторону потребления и гедонизма, много детей не нужно, потому что они потреблять мешают. Вот женщины и рожают мало. Обвинять в чем-то самих дам глупо.

КАК У НИХ

Главная проблема женщин на Западе — феминизм. В этом убежден социальный психолог Алексей Рощин.

— Дамы добились права быть с мужчиной на равных, а к этому праву автоматически добавилась обязанность участвовать в содержании семьи. Причем рожать и выполнять большую часть домашней работы им все равно приходится. Таким образом, женщинам на Западе за последние 100 лет жить стало не проще, а труднее, — считает эксперт. — Добиться успехов в бизнесе женщинам не удалось: топ-менеджерами большинства крупных корпораций как были, так и остались мужчины, — пояснил Рощин. — Остается власть административная. Но если ввести квоты на женщин, то ряд карьерно ориентированных мужчин наверняка объявят себя «по жизни» женщинами и на этом основании потребуют свое место во властных органах. И попробуйте им это место не дать! Сразу объявят сексистом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Росстате подсчитали соотношение полов в России на начало года. В среднем на 1000 дам приходилось 866 мужчин. По подсчетам службы, количество мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от нуля до 29 лет: 1050 на тысячу женщин. Но по мере увеличения возраста дам становится больше: если в группе от 30 до 39 лет на тысячу женщин приходится 999 мужчин, то в группе от 40 до 49 лет мужчин уже 926, а в группе от 50 до 59 лет — всего 839 В возрасте от 60 до 89 лет разница становится еще более заметной: на тысячу дам в среднем приходится почти в два раза меньше мужчин — 569 В Москве средняя продолжительность жизни мужчины — 74 года, женщины — 81 год.

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