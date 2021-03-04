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Жители Петербурга рассказали, почему европейцы не любят отмечать 8 Марта
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Жители Петербурга рассказали, почему европейцы не любят отмечать 8 Марта

Елена Фролова

Общество

Опрос на тему 8 Марта и его популярности за границей провели среди жителей Санкт-Петербурга. Результаты сообщил Nation News.

Своими корнями Международный женский день уходит в 1909 год. Тогда этот праздник отмечали не 8 марта, а 28 февраля. Согласно инициативе Социалистической партии Америки, его провели во всех штатах. Его основательницей принято считать активистку германского и международного рабочего движения Клару Цеткин. В нашу страну Международный женский день пришел в 1919 году.

В современной России 8 Марта уже утратило свой революционный настрой. Этот праздник считается днем весны, женской красоты, нежности и внимания. Во время опроса жители Северной столицы рассказали, как они поздравят своих женщин и что для них означает этот день.

— Собираемся семьей, мама накрывает на стол, мы с отцом дарим подарки бабушке и маме, отмечаем в семейном кругу. Из-за толерантности и борьбы с равноправием Европа отходит от того, что от них же и пошло, — отметил один из участников опроса.

Другие же респонденты рассказали, что ежегодно отмечают этот праздник дома, в кругу семьи. Женщинам дарят приятные презенты и стараются сделать для них этот день незабываемым. А одна из участниц опроса заявила, что в Европе не празднуют 8 Марта, потому что там меньше любят своих дам.

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