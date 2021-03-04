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Женщинам подарят более 300 тысяч тюльпанов к 8 Марта в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Женщинам подарят более 300 тысяч тюльпанов к 8 Марта в Москве

Иван Юминов

Общество

Волонтеры планируют подарить женщинам более 300 тысяч тюльпанов на столичных городских площадках в честь праздника 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

— Акция пройдет на железнодорожных вокзалах, станциях метро, бульварах, скверах и площадях, в городских парках. Хорошее настроение в этот день горожанкам подарят не только добровольцы. Музыканты, участвующие в проекте «Уличный артист», также будут создавать атмосферу праздника на площадках акции, — приводит детали агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве также рассказали, что в честь праздника в городе будет установлен арт-объект — специальный почтовый ящик в форме сердца. С 1 по 5 марта он будет находиться у главного входа ВДНХ, а 8 марта — на Пушкинской набережной Парка Горького.

Также в Парке Горького в день праздника состоится забег, участниками которого станут молодые люди с тюльпанами, которые вручат их девушкам на финише.

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букет цветовМосква8 марта
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