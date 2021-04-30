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Путин присвоил звание «Герой труда» пятерым россиянам
Фото: Администрация президента РФ

Путин присвоил звание «Герой труда» пятерым россиянам

Анастасия Волоснова

Общество

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой труда» пятерым россиянам. Об этом говорится на сайте Кремля со ссылкой на указ главы государства.

Гражданам России присвоили звание за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Звание получили управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» в Ярославской области Виктор Поляков и тракторист ООО имени Кирова в Ростовской области Александр Бондаренко. Кроме того, Путин присвоил звание «Герой труда» капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадию Антохину.

Героями труда также стали директор Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей в Дагестане Мурад Кажлаев и Людмила Суслякова, которая работает машинистом крана доменного цеха АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» в Кемеровской области.

Ранее Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством». Аналогичную награду от президента ранее также получил Павел Буре.

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