Главу Роспечати Михаила Сеславинского освободили от должности

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Руководитель ранее упраздненной Роспечати Михаил Сеславинский был освобожден от должности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ в понедельник, 26 апреля.

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал документ об упразднении Роспечати и Россвязи. Согласно указу, функции упраздненных ведомств передаются Министерству цифрового развития. Все обязательства ведомств также примет на себя Минцифры.

— Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский освобожден от занимаемой должности, — говорится в сообщении.

Глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что личные и деловые качества Михаила Сеславинского позволили сохранять устойчивое развитие отрасли. Премьер-министр России рассказал, что Сеславинский отдал медиа почти 25 лет. Его наградили медалью П. А. Столыпина.

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