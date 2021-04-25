«Есть куда падать»: к чему приведет отставка Пашиняна

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 апреля подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов, намеченных на 20 июня. В них он также намерен принять участие. О том, каковы последствия решения главы армянского кабмина и есть ли у него шансы вновь занять эту должность летом, — в материале «Вечерней Москвы».

Несмотря на то что премьер-министр объявил об отставке, которую президент Армении Армен Саркисян подписал, до выборов Пашинян продолжит руководить правительством в качестве исполняющего обязанности. В ближайшее время также начнется процедура роспуска парламента.

Шансы не стопроцентные

Фактически своим решением, хоть и давно запланированным, Пашинян спровоцировал парламентский кризис, считает политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Помимо парламентского, в Армении продолжается связанный с поражением в войне политический кризис, вину за который местные элиты возлагают в том числе и на действующего премьер-министра. Тем не менее шансы на победу у него есть, хоть и не стопроцентные, уверены эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

— Шансы победить у Пашиняна, скорее всего, 50 на 50. Непонятно, как к нему относится рядовое население Армении. Поддержку элит он не получит. Дело в том, что ключевые министры, президенты страны, кроме первого главы государства Левона Тер-Петросяна, руководители вооруженных сил — так или иначе выходцы первой войны в Карабахе (1992–1994 годы — прим. «ВМ»), в которой Армения победила. А Пашинян пришел к власти, исключив вероятность нового конфликта и призывая задуматься о социально-экономическом развитии. Народ поэтому его поддержал, а не элиты. Но потом была проигранная война, — объяснил политолог.

В боевых действиях пострадали конкретные люди

Из-за второй Карабахской войны, отмечает специалист, появились беженцы, пострадало огромное количество простых людей. За провалом внешней политики последовало ухудшение социального положения населения, у Пашиняна начались проблемы со своими избирателями.

— Никол Пашинян хорош, когда во внешней политике все нормально, когда нужно к этой хорошей внешней политике добавить кусок масла. Но оказалось, что масла то ли вообще не появилось, то ли оно в меньшем объеме. С народом договориться у него тоже не получается. Если бы теряло государство — да. Но тут потеряли конкретные люди. Он может досидеть до конца своего конституционного срока, но не факт, что от этого ему будет лучше. В целом досрочные выборы всегда выгодны действующей власти, оппозиция к ним не готова, — добавил Журавлев.

«Блогеры не могут управлять страной»

Политолог и публицист Армен Гаспарян также считает, что шансы на победу у премьер-министра Армении есть. Да и в протестах против него и национального унижения принимает участие критическое меньшинство людей. Остальных, говорит эксперт, судя по всему, все устраивает.

— Меня абсолютно не удивит, если они продолжат в том же духе (переизберут действующего главу правительства — прим. «ВМ»). Там еще есть куда падать, и товарищ Пашинян приведет это все к логическому завершению. Бесполезно объяснять людям, что блогеры не могут руководить страной. Пашинян вообще был третьеразрядным журналистом. То, что он делает, — это бесконечные прямые эфиры в Facebook, — отмечает собеседник «ВМ».

Однако политолог выразил надежду, что здравый смысл в Армении все-таки победит.

— Например, в политику вернется Роберт Кочарян (первый президент Нагорно-Карабахской Республики и второй президент Армении — прим. «ВМ»). Я других персоналий там не вижу из тех, кто может начать исправлять все, — сказал Гаспарян.

Для реальных перемен, по его словам, Армении сейчас необходимо извлечь уроки из произошедшего в Нагорном Карабахе поражения и утраты контроля над значительной частью территории непризнанной республики. Сделать это желательно как можно быстрее, заключил он.

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