Владимир Путин наградил Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин наградил бывшего хоккеиста национальной сборной Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Об этом сообщается в указе на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что заслуженный мастер спорта СССР награжден за вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

В 2017 году Буре был включен в число ста величайших хоккеистов в истории НХЛ.

Ранее стало известно, что двукратный чемпион зимних Олимпийских игр войдет в совет Международной федерации хоккея. Он заменит президента организации Владислава Третьяка, который покинул свой пост из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

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