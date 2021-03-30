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Владимир Путин наградил Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Владимир Путин наградил Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»

Полина Долганова

Спорт

Президент России Владимир Путин наградил бывшего хоккеиста национальной сборной Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Об этом сообщается в указе на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что заслуженный мастер спорта СССР награжден за вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

В 2017 году Буре был включен в число ста величайших хоккеистов в истории НХЛ.

Ранее стало известно, что двукратный чемпион зимних Олимпийских игр войдет в совет Международной федерации хоккея. Он заменит президента организации Владислава Третьяка, который покинул свой пост из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

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