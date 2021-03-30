Анна Щербакова заняла второе место в рейтинге ISU

Фото: Пресс-служба «Спорт — норма жизни»

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает вторую строчку в мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) среди фигуристок-одиночниц, а чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов — первую в своем виде. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

На счету Щербаковой на сегодняшний день 3726 баллов. Лидирует в рейтинге японская фигуристка Рика Кихира с 4196 баллами, которая проиграла россиянке на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме по результатам короткой и произвольной программ. Тройку лучших замыкает ученица заслуженного тренера России Алексея Мишина Елизавета Туктамышева (3452 балла). На прошедшем первенстве она выиграла серебряную медаль. Александра Трусова (3396 баллов), именуемая болельщиками как «русская ракета» и занявшая в Швеции третье место, расположилась на четвертой строчке рейтинга.

Победители первенства планеты 2021 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов набрали 4178 очков. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, у них 3858 баллов. Третьими оказались канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 3827 баллами. Еще одна российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин занимают шестую строчку. У них в активе 3308 баллов.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место в рейтинге спортивных пар.

В мужском одиночном катании лидирует американец Натан Чен.

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