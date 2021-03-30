«Есть над чем работать»: Анна Щербакова рассказала о победе на чемпионате мира

Фото: Instagram @anna__shcherbakova

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о впечатлениях после победы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Спортсменка заявила, что не намерена останавливаться на достигнутом и будет продолжать интенсивные тренировки.

— Корона на голове у меня после чемпионства не выросла. Я все так же готова ездить на тренировки и работать ради будущих побед. У меня много целей, — поделилась она.

Трехкратная чемпионка России также прокомментировала совместную работу с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, которую часто критикуют за строгость.

— Я считаю, что это та ситуация, когда не нужно спорить. Если тренер говорит, что ты должен сделать что-то, то ты это делаешь. Вот и весь секрет. Я очень благодарна всем, кто работает со мной каждый день. После оглашения результатов тренеры сказали мне, что в этот раз все сложилось хорошо, но нам есть над чем работать, — подытожила победительница первенства планеты в эфире программы «Док-Ток».

Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме российская фигуристка набрала за два своих проката 233,17 балла, что позволило ей обойти Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову.

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