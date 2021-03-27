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Фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на ЧМ
Анна Щербакова завоевала золото на ЧМ / Фото: youtube.com

Фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на ЧМ

Юлия Курганова

Спорт

Российские спортсменки заняли весь пьедестал в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в столице Швеции Стокгольме. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова.

Фигуристка занимала первое место после короткой программы, она показала второй результат в произвольной программе (152,17 балла) и набрала в сумме за два проката 233,17 балла.

Серебро досталось Елизавете Туктамышевой, ее результат — 220,46 балла. Бронзу взяла Александра Трусова (217,20), она после короткой программы была 12-й, но показала лучшее выступление в произвольной программе (152,38).

Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда выступают в Швеции под названием Figure Skating Federation of Russia и флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а не страны. Форма спортсменов лишена триколора и герба РФ. При победе россиян вместо гимна звучит тема из 1-го концерта Петра Ильича Чайковского.

Читайте также: Фигуристка Александра Трусова дважды упала в произвольной программе на ЧМ

победаРоссийская фигуристкаАлександра Трусова
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