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Фигуристка Александра Трусова дважды упала в произвольной программе на ЧМ
Александра Трусова после короткой программы занимала 12-е место / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва» 

Фигуристка Александра Трусова дважды упала в произвольной программе на ЧМ

Юлия Курганова

Спорт

Российская фигуристка Александра Трусова попыталась исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме, но дважды упала при исполнении элементов.

Спортсменка чисто исполнила четверной флип и каскад «четверной лутц — тройной тулуп», с ошибкой на первом прыжке сделала каскад «четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов» и упала с четверных сальхова и лутца.

Трусова открывала предпоследнюю разминку и, набрав 152,38 балла за произвольную программу и 217,20 балла в сумме за два проката, возглавила турнирную таблицу.

После короткой программы, где российская фигуристка тоже ошиблась на прыжковом элементе, ученица Евгения Плющенко занимала 12-е место.

После первого дня соревнований лидировала Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева занимала третье место.

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Российская фигуристкаАлександра Трусовападение
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