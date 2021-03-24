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Фигуристка Трусова прокомментировала свой провальный прокат на чемпионате мира
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Фигуристка Трусова прокомментировала свой провальный прокат на чемпионате мира

Полина Долганова

Спорт

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свой неудачный прокат короткой программы в рамках чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

— Не знаю, почему. Буду думать и стараться кататься чисто, — цитирует спортсменку «Спорт-Экпресс».

По итогам первого соревновательного дня фигуристка занимает 12-е место. За свой прокат она набрала 64,82 балла.

В короткой программе Александра не пошла на тройной аксель, упала при выполнении лутца и не смогла завершить каскад.

В турнирной таблице спортсменка уступает двум фигуристкам из сборной России. На сегодняшний день ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова занимает первую строчку, а питерская фигуристка Елизавета Туктамышева — третью.

Напомним, Александра Трусова перешла в академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» в июне 2020 года.

Читайте также: Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию

СпортАлександра Трусовафигурное катание
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