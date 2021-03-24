Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию

Фото: пресс-служба проекта «Спорт — норма жизни»

Российская фигуристка Анна Щербакова в среду, 24 марта, выиграла короткую программу на чемпионате мира 2021 года по фигурному катанию в Стокгольме.

Ученица Этери Тутберидзе получила в первый соревновательный день 81 балл. Предыдущий личный рекорд фигуристки был установлен в финале Гран-при сезона-2019/2020. Тогда она набрала 78,27 балла.

В пятницу, 26 марта, женщины представят в Швеции свои произвольные программы.

Россию на этом чемпионате мира представляют три спортсменки: Анна Щербакова, которая тренируется в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе, Александра Трусова из тренерской группы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, которая в последний раз выступала на международном турнире в 2015 году.

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