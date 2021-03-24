Олег Знарок покинет пост главного тренера ХК «Спартак»

Фото: ХК Спартак

Олег Знарок покинет пост главного тренера хоккейного клуба «Спартак». Об этом в среду, 24 марта, сообщили в Twitter-аккаунте команды.

Соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета «Спартака». О других решениях наблюдательного совета будет объявлено позднее.

Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно. pic.twitter.com/ZfyJ971Sfg — Spartak Moscow (@spartak_hc) March 24, 2021

Знарок возглавлял «Спартак» с мая 2019 года. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) красно-белые завершили выступление в 1/8 финала Кубка Гагарина, уступив в серии с московским ЦСКА со счетом 0:4.

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