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Олег Знарок покинет пост главного тренера ХК «Спартак»
Фото: ХК Спартак

Олег Знарок покинет пост главного тренера ХК «Спартак»

Кирилл Николаев

Спорт

Олег Знарок покинет пост главного тренера хоккейного клуба «Спартак». Об этом в среду, 24 марта, сообщили в Twitter-аккаунте команды.

Соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета «Спартака». О других решениях наблюдательного совета будет объявлено позднее.

Знарок возглавлял «Спартак» с мая 2019 года. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) красно-белые завершили выступление в 1/8 финала Кубка Гагарина, уступив в серии с московским ЦСКА со счетом 0:4.

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главный тренерОлег ЗнарокХоккеисты «Спартака»
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