Сборная России по хоккею выступит на ЧМ под логотипом ОКР

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Сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира в Латвии под гимном Международной федерации хоккея (IIHF) и под логотипом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом в среду, 17 марта, заявил глава IIHF Рене Фазель.

Соответствующее решение было принято на заседании совета IIHF. Вместо российского флага будет использован флаг ОКР. При победе российских хоккеистов на стадионе будет играть гимн IIHF, сообщает «Р-Спорт».

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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