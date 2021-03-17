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Прошедшие в Москве легкоатлетические турниры вошли в топ-15 рейтинга World Athletics
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Прошедшие в Москве легкоатлетические турниры вошли в топ-15 рейтинга World Athletics

Кирилл Николаев

Спорт

Два легкоатлетических турнира, которые прошли в столице в 2021 году, вошли в топ-15 рейтинга World Athletics. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в пресс-службе Департамента спорта Москвы.

Речь идет о Фестивале прыжков с шестом, который прошел 21 февраля, и Кубке Москвы по прыжкам в высоту (28 февраля). Эти соревнования заняли 12 и 14 место рейтинга World Athletics. Руководитель департамента спорта Алексей Кондаранцев отметил, что Москва имеет колоссальный опыт проведения подобных турниров.

— Международное признание — следствие многолетней профессиональной работы, и на достигнутом мы, конечно, не собираемся останавливаться, — приводит слова Кондаранцева агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что рейтинг World Athletics в категории Special competitions учитывает не комплексные турниры по легкой атлетике, а те старты, в рамках которых проводятся, как правило, соревнования только по одной дисциплине.

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Спортсоревнованиялегкая атлетика
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