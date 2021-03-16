Федерация легкой атлетики Москвы оспорит в суде выборы президента ВФЛА

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Федерация легкой атлетики Москвы (ФЛАМ) потребовала в суде признать недействительными выборы президента и членов президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на конференции, состоявшейся 30 ноября. Об этом заявил глава ФЛАМ Олег Курбатов.

Заседание пройдет 18 марта в Хамовническом районном суде Москвы, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики стал Петр Иванов. На пост также претендовали олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, спортивный менеджер Михаил Гусев и директор студенческих чемпионатов РФ по легкой атлетике Андрей Шляпников. Последний во время отчетно-выборной конференции снял свою кандидатуру в пользу Иванова.

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