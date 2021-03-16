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УЕФА: Матч сборных Мальты и России не будет перенесен
Фото: pixabay.com

УЕФА: Матч сборных Мальты и России не будет перенесен

Кирилл Николаев

Спорт

Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России не будет перенесен. Об этом во вторник, 16 марта, заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча состоится 24 марта в Та-Кали, сообщает «Р-Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за пандемии коронавируса власти Мальты запретили проводить в стране любые спортивные мероприятия до 11 апреля. При этом национальные команды Мальты могут быть освобождены от этих ограничений. УЕФА контактировал с Российским футбольным союзом (РФС), Футбольной ассоциацией Мальты (MFA) и ФИФА по поводу проведения этой встречи.

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