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РФС оштрафовал «Спартак» на 375 тысяч рублей после матча с «Динамо»
Фото: Twitter / ФК «Спартак-Москва»

РФС оштрафовал «Спартак» на 375 тысяч рублей после матча с «Динамо»

Кирилл Николаев

Спорт

Московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» по итогам очного матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) оштрафованы на 130 и 375 тысяч рублей соответственно. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

По его словам, клубы наказаны за нарушение санитарного регламента и скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Кроме того, «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей за использование фанатами пиротехнических изделий и на 100 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей, сообщает ТАСС.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» прошел в субботу, 13 марта. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». «Спартак» идет на втором месте в чемпионате с 41 очком.Московское «Динамо» занимает пятое место, имея в своем активе 36 набранных очков.

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штрафФК «Спартак»ФК «Динамо»
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