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Футболисты «Спартака» обыграли «Динамо» в московском дерби
Футболисты московского «Спартака» празднуют забитый мяч / Фото: Официальный аккаунт московского «Спартака» в Twitter

Футболисты «Спартака» обыграли «Динамо» в московском дерби

Сергей Хвостик

Спорт

Футболисты московского «Спартака» обыграли земляков из «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Счет в матче открыли хозяева поля благодаря автоголу защитника «Спартака» Павла Маслова (18-я минута). Подопечные Доменико Тедеско, который отбывал последний из трех матчей дисквалификации, ответили голами Виктора Мозеса (30-я минута) и Александра Соболева (63-я, пенальти).

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на второе место турнирной таблицы РПЛ, обойдя московский ЦСКА, который несколькими часами ранее уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. У «красно-белых» теперь 41 очко, и они отстают на четыре очка от лидера турнира — санкт-петербургского «Зенита», который в этом туре разгромил грозненский «Ахмат» со счетом 4:0.

Московское «Динамо» занимает 5-е место, имея в своем активе 36 набранных очков.

Читайте также: Московский ЦСКА проиграл «Арсеналу» в 22-м туре РПЛ

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