Московский ЦСКА проиграл «Арсеналу» в 22-м туре РПЛ

Фото: Официальный аккаунт московского ЦСКА в Instagram

Московский ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу» в 22-м туре чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Туле в субботу, 13 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми мячами отметились Владислав Пантелеев (42-я минута, пенальти) и Александр Ломовицкий (45-я). Единственный гол армейцев на счету Наяира Тикнизяна, который смог отличиться на 90-й минуте встречи.

Тульская команда доигрывала матч вдевятером после удалений Валерия Громыко (90+1) и Александра Довбни (90+3).

После этой победы на счету «Арсенала» стало 17 очков, команда осталась на 14-м месте таблицы. Армейцы же занимают вторую позицию, имея в своем активе 40 набранных баллов, однако несколько команд могут обойти красно-синих, так как играют свои матчи позднее.

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