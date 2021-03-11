Сенатор оценил решение Черчесова о возвращении Дзюбы в сборную России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Артем Дзюба может сплотить сборную России для того, чтобы привести ее к победе. Об этом в четверг, 11 марта, заявил сенатор, член сборной Совета Федерации по футболу Сергей Фабричный.

Он оценил решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова о возвращении Дзюбы в состав национальной команды. По мнению Фабричного, Черчесов отвечает за результат. Он взвешивает все необходимые для этого факторы. Выбору Черчесова необходимо доверять.

— Я полностью доверяю его решениям, — цитирует Фабричного РИА Новости.

Напомним, Артем Дзюба был временно выведен из состава сборной России из-за скандала с появлением в Сети его интимного видео. Он пропустил финальные игры Лиги наций. Позднее Станислав Черчесов заявил, что Дзюба вернется в сборную в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Мальты, Словении и Словакии.

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