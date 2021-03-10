Дзюба возвращается в российскую сборную и снова станет ее капитаном

Артем Дзюба был временно выведен из состава сборной России / Фото: twitter.com/teamrussia

Нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбу вызовут на ближайшие матчи сборной России по футболу, он снова станет капитаном команды. Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

— Будет ли вызван Дзюба? Будет. И будет капитаном, — сказал он корреспонденту РБК.

В марте футболисты сборной РФ начнут выступать в отборочном турнире чемпионата мира — 2022, который пройдет в Катаре. В этом месяце команда сыграет против Мальты, Словении и Словакии. Отбор на ЧМ — 2022 стартует 24 марта.

Напомним, Дзюбу временно вывели из состава сборной, он пропустил финальные игры Лиги Наций из-за скандала с появлением в Сети его интимного видео.

Читайте также: В РФС объяснили, почему Черчесов отстранил Дзюбу от матчей после скандального видео