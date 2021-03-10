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Дзюба возвращается в российскую сборную и снова станет ее капитаном
Артем Дзюба был временно выведен из состава сборной России / Фото: twitter.com/teamrussia

Дзюба возвращается в российскую сборную и снова станет ее капитаном

Юлия Курганова

Спорт

Нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбу вызовут на ближайшие матчи сборной России по футболу, он снова станет капитаном команды. Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

— Будет ли вызван Дзюба? Будет. И будет капитаном, — сказал он корреспонденту РБК.

В марте футболисты сборной РФ начнут выступать в отборочном турнире чемпионата мира — 2022, который пройдет в Катаре. В этом месяце команда сыграет против Мальты, Словении и Словакии. Отбор на ЧМ — 2022 стартует 24 марта.

Напомним, Дзюбу временно вывели из состава сборной, он пропустил финальные игры Лиги Наций из-за скандала с появлением в Сети его интимного видео.

Читайте также: В РФС объяснили, почему Черчесов отстранил Дзюбу от матчей после скандального видео

Артем ДзюбаСтанислав Черчесовсборная России
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