РФС: Виновные в утечке интимного видео с Дзюбой должны быть наказаны

Артем Дзюба пропустил ноябрьские матчи сборной России из-за скандала / Фото: Роман Кульгускин / АГН «Москва»

Лица, которые причастны к утечке в Сеть скандального видео с футболистом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой, должны понести ответственность. Об этом заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

— С одной стороны, если говорить об Артеме, нам всем искренне жаль, что он попал в такую неприятную ситуацию. Это, конечно, возмутительно, что личное видео становится достоянием общественности. Те люди, которые это сделали, совершили уголовное преступление — за это надо наказывать! — заявил он журналистам.

Дюков отметил, что главный тренер сборной страны Черчесов отстранил Дзюбу на несколько игр, так как посчитал, что скандал может негативно повлиять на атмосферу в команде.

Глава РФС подчеркнул, что Черчесов хотел всего лишь дать футболисту паузу и возможность разобраться с этой проблемой.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

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