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Дзюбе вернули капитанскую повязку «Зенита»
Фото: Роман Кульгускин / АГН «Москва»

Дзюбе вернули капитанскую повязку «Зенита»

Вероника Кузьминова

Спорт

Нападающий петербургского ФК «Зенита» Артем Дзюба вновь получил капитанскую повязку после инцидента с интимным видео. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

В матче с тульским «Арсеналом» Дзюба впервые после скандала с появившимся в Сети видео выйдет на поле как капитан команды. Вместе с другими зенитовцами он примет участие в игре 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Она состоится на домашней арене «Арсенала» в Туле.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

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«Зенит»Артем ДзюбаРПЛ
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