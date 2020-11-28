Дзюбе вернули капитанскую повязку «Зенита»

Фото: Роман Кульгускин / АГН «Москва»

Нападающий петербургского ФК «Зенита» Артем Дзюба вновь получил капитанскую повязку после инцидента с интимным видео. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

В матче с тульским «Арсеналом» Дзюба впервые после скандала с появившимся в Сети видео выйдет на поле как капитан команды. Вместе с другими зенитовцами он примет участие в игре 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Она состоится на домашней арене «Арсенала» в Туле.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

Читайте также: «Пожурил по-отечески»: Дзюба раскрыл подробности разговора с Черчесовым