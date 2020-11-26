«Пожурил по-отечески»: Дзюба раскрыл подробности разговора с Черчесовым 

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Футболист Артем Дзюба и тренер национальной сборной Станислав Черчесов обсудили ситуацию со скандальным видео и последние игры команды. Подробности разговора раскрыл сам спортсмен.

По словам Дзюбы, он созвонился с тренером по телефону.

— Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро, — цитирует Дзюбу RT.

Спортсмен уверен, что в нынешнее время игрокам и руководству команды нужно объединиться, чтобы достичь поставленной цели. Дзюба назвал текущий сезон непростым для многих футболистов. В пример он привел тех, кто не участвовал в матче с Сербией. Тогда россияне проиграли со счетом 5:0.

— Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом, — добавил футболист.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа.

Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

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