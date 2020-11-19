Кошмар в Белграде: разгромнее сборная России проигрывала только португальцам

Фото: РИА Новости / Михаил Шапаев

Сборная России по футболу провела два важнейших матча в Лиге наций против Турции и Сербии. Эти игры завершали календарный год для национальной команды. Для выхода в сильнейший дивизион Лиги наций необходимо было одержать победу в обеих встречах, но не получилось.

Игра с Сербией оказалась провальной, однако репетицией такого разгрома стал матч в Стамбуле в воскресенье, 15 ноября.

Поражение в меньшинстве

После товарищеской игры с Молдавией Станислав Черчесов сделал пять перестановок в составе. Самой неожиданной заменой стало появление нападающего «Сочи» Антона Заболотного. В начале встречи это давало свои плоды. Сборная России активно действовала на чужой половине поля и в результате прессинга открыла счет. Денис Черышев забил с передачи Далера Кузяева.

Первые 20 минут игры были настолько спокойными, что, казалось, у наших игроков не будет проблем. Однако нелепая ошибка Магомеда Оздоева вынудила Андрея Семенова совершить фол на красную карточку. Эта фатальная оплошность перевернула игру. Быстрые турецкие футболисты побежали вперед и за шесть минут забили два мяча.

Фото: РИА Новости / Михаил Шапаев

Черчесов был вынужден повлиять на игру и поменял атакующего полузащитника Черышева на защитника Вячеслава Караваева. Это была странная перестановка, учитывая, что нужно было отыгрываться. Но Караваев стал одним из лучших в матче. Он сделал голевой пас на Кузяева при счете 1:3 (третий гол сборная Турции забила после неверно назначенного пенальти — прим. «ВМ») и подарил надежду на спасение. Вдесятером сборная России играла намного лучше, чем команда Турции в полном составе. Это признал и сам Черчесов на пресс-конференции после игры, но, по его словам, не хватило реализации.

Выход Заболотного не принес плодов. Да, он много прессинговал, но забить так и не получилось. Нападающий «Спартака» Александр Соболев выглядел бы поострее, но Черчесов так и не выпустил его на поле. Учитывая, что большую часть встречи российские футболисты играли вдесятером, удалось создать большое количество моментов. Это давало надежду на положительный итог в игре с «братской» Сербией.

Кошмарный вечер в Белграде

На решающий матч этого розыгрыша Лиги наций, который состоялся 18 ноября, Черчесов сделал четыре перестановки. Вячеслав Караваев появился с первых минут вместо удаленного Андрея Семенова, защитник ЦСКА Игорь Дивеев заменил дисквалифицированного Федора Кудряшова. Антон Миранчук и Александр Ерохин вышли вместо Романа Зобнина и Дениса Черышева. Появление Алексея и Антона Миранчуков давало надежду на комбинационную игру в атаке, так как братья понимают другу друга с полуслова.

Все предматчевые ожидания рухнули уже на десятой минуте после гола Неманьи Радоньича. До конца первого тайма сборная России пропустила еще трижды. Нападающий Лука Йович забил два однотипных гола, выиграв верховую борьбу у защитников. Сербы добились победы в первом же тайме.

Фото: twitter.com/teamrussia

Вторая половина встречи, к сожалению, превратилась в формальность. Подопечные Черчесова пытались забить гол престижа, но в опасных ситуациях мяч шел не в ворота, а в защитников хозяев поля. В одной из быстрых атак сербы забили еще раз и установили окончательный счет — 5:0. Настоящая катастрофа в Белграде! В результате сборная России потерпела самое крупное поражение с 2004 года. Тогда подопечные Георгия Ярцева в отборочном матче чемпионата мира 2006 года уступили в Лиссабоне сборной Португалии со счетом 1:7.

— У сербов залетело все, а у нас нет. Даже если бы забили в первом моменте, соперник был сильнее и лучше, надо быть объективным. Они заслуженно выиграли. Другое дело, что у нас не было движения, мы были ниже того уровня, на котором можем быть, — резюмировал Черчесов на пресс-конференции.

Сборной России не удалось подняться в сильнейший дивизион Лиги наций. В следующем году российские футболисты снова будут играть в дивизионе B с равными себе командами. Пока сборная России не может на равных соперничать с сильнейшими командами Европы, но в этих матчах у игроков есть возможность набирать необходимый опыт и развиваться.

Впереди чемпионат Европы, где россиян ждут бельгийцы, датчане и финны. Скоро поправится полузащитник Александр Головин, который при Черчесове является основным игроком. В следующем году снова будет вызван Артем Дзюба. С ним игра в атаке выглядит ярче. У сборной России есть время, чтобы забыть эти два поражения. До лета Черчесову необходимо наладить игру в обороне и построить позиционное нападение, иначе на Евро-2021 будет грустно.

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