Сборная России по футболу уступила Турции в матче Лиги наций

Фото:twitter.com / Официальный аккаунт сборной России по футболу

Сборная России по футболу проиграла соперникам из команды Турции в матче Лиги наций. Игра состоялась в Стамбуле и завершилась со счетом 3:2 в пользу турок.

Счет в матче открыл Денис Черышев на 11-й минуте. Также еще один гол за российскую сборную забил Далер Кузяев (на 57-й). На 24-й минуте матча с поля удалили защитника сборной России Андрея Семенова. За национальную команду Турции отличились Кенан Караман (на 26-й), Дженгиз Ундер (на 32-й) и Дженк Тосун (на 52-й, с пенальти).

Закончился матч против Турции. Судьба первого места в Лиге наций решится в матче против Сербии. Спасибо всем, кто поддерживал нас сегодня.#НашиПарни #СборнаяРоссии #ТурцияРоссия — Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020

Напомним, в заключительном матче группового этапа сборная России встретится с командой Сербии. Игра пройдет 18 ноября в Белграде.

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