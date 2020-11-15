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Сборная Франции стала первым полуфиналистом Лиги наций
Фото: twitter.com/equipedefrance

Сборная Франции стала первым полуфиналистом Лиги наций

Татьяна Плотникова

Спорт

Национальная сборная Франции по футболу досрочно обеспечила себе место в полуфинале Лиги наций.

В матче пятого тура группового этапа турнира французы победили португальцев со счетом 1:0, единственный гол забил Н'Голо Канте.

С учетом этой победы в активе сборной Франции — 13 очков и первое место в группе 3 лиги А. 17 ноября французам предстоит встреча со сборной Швеции.

Сборная России, которая выступает в группе 3 лиги В, набрала восемь очков в четырех матчах и занимает на данный момент первое место в четверке, опережая ближайшего преследователя, Венгрию, на одно очко. 15 ноября россияне сыграют на выезде против сборной Турции, 18 ноября — против сборной Сербии.

Если российские футболисты 15 ноября обыграют команду Турции, а венгры не смогут победить сербов, команда Черчесова досрочно выйдет в полуфинал Лиги наций.

Ранее стали известны все участники чемпионата Европы по футболу.

Читайте также: Сборная России по футболу сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче

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