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Сборная России по футболу сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче
Фото: rfs.ru / Константин Рыбин

Сборная России по футболу сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче

Кирилл Николаев

Спорт

Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Молдавии в товарищеском матче. Встреча прошла в Кишиневе и завершилась со счетом 0:0.

В этой встрече в составе российской сборной дебютировали сразу три футболиста столичного ЦСКА — защитник Игорь Дивеев и полузащитники Константин Кучаев и Иван Обляков. Капитаном команды был защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

Уже в воскресенье, 15 ноября, подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией, а 18 ноября сборная России встретится с командой Сербии.

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