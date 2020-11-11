«Спартак» опроверг информацию о заражении Айртона коронавирусом

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Московский футбольный клуб «Спартак» выступил с опровержением информации о заражении бразильского защитника Айртона коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 11 ноября, заявил директор департамента по связям с общественностью команды Антон Фетисов.

По его словам, у Айртона поднялась температура. Футболисты «Спартака» сдавали тесты на коронавирус 9 и 10 ноября. Результаты были отрицательными, сообщает «Р-Спорт».

Фетисов добавил, что Айртон пройдет еще одно тестирование и останется в расположении команды.

Ранее на сайте Конфедерации футбола Бразилии (CFB) появилась информация, что бразильский защитник красно-белых заболел коронавирусом. По данным CFB, именно по этой причине 23-летний игрок не приехал в расположение олимпийской сборной Бразилии.

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