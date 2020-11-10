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Московские клубы РПЛ будут согласовывать с властями число зрителей перед каждым туром
Фото: АГН «Москва»

Московские клубы РПЛ будут согласовывать с властями число зрителей перед каждым туром

Кирилл Николаев

Спорт

Московские клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) будут согласовывать со столичными властями количество зрителей на домашних матчах перед каждым туром. Об этом во вторник, 10 ноября, рассказали в пресс-службе РПЛ.

Решения властей будут зависеть от того, как на столичных стадионах соблюдаются профилактические меры. Департамент спорта Москвы дополнительно уведомит клубы о порядке и сроках согласования, сообщает ТАСС.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Кроме того, Сергей Собянин подписал указ об обязательном согласовании со столичным департаментом спорта количества зрителей на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях. Действие данного распоряжения также продлится до 15 января 2021 года.

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