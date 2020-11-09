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Российским спортсменам упростили порядок выезда за рубеж
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Российским спортсменам упростили порядок выезда за рубеж

Ростислав Зубков

Спорт

Российским специалистам в сфере физической культуры разрешили выезжать за рубеж в упрощенном порядке. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства в понедельник, 9 ноября.

В документе указано, что со вступлением изменений в силу Министерство спорта страны будет составлять список граждан РФ, которые планируют участвовать в международных соревнованиях за пределами родины. Этот перечень будет передаваться в ФСБ и Росавиацию, что упростит порядок выезда за границу для спортсменов, тренеров, судей и других экспертов в области физкультуры.

Помимо этого, решение кабмина отменяет ограничения на проезд вышеуказанной категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через госграницу России.

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