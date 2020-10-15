Эксперты рассказали, куда можно отправиться на новогодние каникулы

Празднование Нового года по лунному календарю на Кубе / Фото: TASS / EPA / YANDER ZAMORA

В Ассоциации туроператоров России назвали излюбленные направления для путешествий на Новый год. Представители турбизнеса рассказали «Вечерней Москве», какие места для отдыха сегодня предпочитают россияне и сколько стоят поездки на популярные курорты.

Руководитель группы продаж компании Onlinetours Татьяна Жданова сообщила, что чаще всего россияне бронируют туры на ближайшее время.

— За 10 дней до выезда. Люди боятся осложнения обстановки с коронавирусом и закрытия границ, — сказала она.

Жданова заметила, что открытие границ с Кубой не может не радовать, так как в последние годы это было одно из популярных новогодних направлений в России. Эксперт уточнила, что пакет на двоих, который включает перелет, проживание в отеле 8 дней — семь ночей и питание «все включено» — стоит сегодня от 150 тысяч. Консультант добавила, что к дорогим новогодним направлениям относится и Танзания: недельный тур в эту страну обойдется на двоих в 150 тысяч и более рублей.

Представитель туристической компании выразила уверенность, что популярна под Новый год будет Турция. По ее словам, отдых там — оптимальное соотношение цены и качества: 45 тысяч за 7 ночей, с питанием и трансфером. Жданова напомнила, что море в декабре и январе на турецком курорте уже прохладное, но в отелях имеются хорошие бассейны, а также традиционно большой выбор угощений в ресторанах.

— Разумеется, в поездке необходимо соблюдать меры предосторожности, о чем мы предупреждаем всех клиентов. Перелет — в масках. В Турции к пандемии относятся очень серьезно, в отелях повсеместно стоят тепловизоры, санитайзеры, постоянно выполняют дезинфекцию. По возвращении в страну в трехдневный срок делается тест, результат на который загружается на портал госуслуг, — предупредила эксперт по отдыху.

Жданова напомнила, что последние события, связанные с пандемией, дали толчок развитию отечественного туризма. Собеседница «Вечерней Москвы» добавила, что к концу октября они ожидают прироста бронирований по России. В частности, большие надежды возлагаются на Шерегеш — горнолыжный курорт в Краснодарском крае, который ранее был доступен только в индивидуальных турах. На двоих поездка в декабре на юг России будет стоить около 40 тысяч.

Популярны под Новый год, по словам руководителя группы продаж, туристические пакеты и поездки в Санкт-Петербург. Из Москвы перелет и проживание три ночи — четыре дня с завтраками обойдутся в 6–7 тысяч на двоих. Жданова уточнила, что люди стали чаще ездить с детьми. Так как школы в Москве работают в режиме дистанционного обучения, это дало возможность путешествовать с ребенком.

Жданова предположила, что ситуации с закрытием границ, подобной той, что случилась в марте, уже не будет:

— Даже в случае ужесточения мер безопасности, я полагаю, будут найдены компромиссные решения, профилактика будет иметь, скорее, внутренний характер для России.

В любом случае, по словам Татьяны Ждановой, туристы гарантированно получат поддержку. Если поездки, забронированные заранее, действительно отменят из-за каких-то глобальных обстоятельств, путешествие можно будет отложить, перенести на другое направление или получить обратно деньги.

Коммерческий директор турагентства «Анекс Тур» Георгий Погосов предполагает, что турпакеты для встречи Нового года будут покупаться россиянами в середине декабря.

— Практика показывает, что на Новый год особенно популярны у российских туристов направления Карибского бассейна (Куба, Доминикана, Мексика) и Азии (преимущественно Таиланд). Ввиду пандемии в этом году границы некоторых государств закрыты. Отрадно, что возобновили сообщение с Сербией, Кубой и Японией. Правда, Япония не особенно популярна у наших туристов: страна дорогая, а отдых там несколько специфичен, — пояснил Погосов.

Эксперт заявил, что говорить о новогодних приоритетах и зиме 2020–2021 годов трудно, так как ситуация не до конца ясна. Что будет происходить в мире в связи с коронавирусом, сказать трудно. Он признался, что российские туристы переживают, вдруг границы закроют снова и полететь на отдых через месяц–два у них не получится.

— Туры, которые пользуются спросом сегодня в России, — на ближайшие дни. Глубина продаж — в среднем неделя. Большинство клиентов обращается с просьбой предоставить путевку на ближайшие два–три дня, — сказал представитель турагентства.

Лидером по востребованности сейчас, по словам Погосова, является Турция. Причина проста: эта страна максимально демократична в плане отдыха — цены ниже, чем на остальных направлениях.

Температура моря, по разъяснению собеседника «Вечерней Москвы», в южных регионах Турции приемлема для купания даже в ноябре. Он порекомендовал для зимнего отдыха Аланью. Цена — от 35 тысяч на двоих, пакет включает перелет, проживание в отеле (4 ночи), питание «все включено». Семь ночей в пятизвездочном отеле уже обойдутся в сумму около 85 тысяч.

Эксперт уточнил, что по привычке многие туристы интересуются турами в Турцию на Новый год, однако заблаговременно путевки сейчас не бронируют.

Коммерческий директор турагентства выразил надежду, что ситуация, возможно, прояснится через две–три недели, и состоятельные россияне смогут планировать новогодний отдых на Кубе или в Занзибаре. Погосов подчеркнул, что «виртуальные» турпакеты его компания не продает: договоры с клиентами заключаются только при наличии реальных рейсов и уверенности, что все будет так, как запланировано.

По словам представителя «Анекс Тур», внутри страны есть определенный спрос на зимний Сочи.

— Есть поклонники лыжного спорта — им интересна Красная Поляна. В зависимости от уровня отеля под Новый год можно слетать на лыжный курорт за сумму от 30 тысяч: в нее включены авиаперелет, трансфер, проживание 5 ночей. Питание — в зависимости от программы. Скипасы — билеты на подъемники и абонементы на лыжные трассы — приобретаются также отдельно, — разъяснил Георгий Погосов.

Эксперт заверил, что меры безопасности по предотвращению заражения коронавирусом соблюдаются повсеместно на протяжении всей поездки. В аэропортах пассажиры могут находиться только при наличии масок и перчаток. На входе в здание терминала производится замер температуры тела каждого пассажира. Без средств индивидуальной защиты на борт самолета граждане не допускаются. Все таможенные процедуры проводятся также в масках. В отелях установлены тепловые датчики, дозаторы с антисептиком. В ресторанах у шведского стола находятся официанты, они накладывают блюда, которые желает турист, ему в тарелку. По словам Георгия Погосова, места, в которых находятся туристы, подвергаются специальной обработке по несколько раз в день.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией