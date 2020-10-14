В АТОР назвали популярные направления для новогодних путешествий

Фото: Сергей Ведяшкин, АГН «Москва»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала популярные направления для путешествий на Новый год, сообщает Nation News.

Как уточнила эксперт, сейчас россияне заранее не бронируют туры, опасаясь планировать поездки на длительный срок. На новогодние каникулы туристы выбирают путешествия в Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Москву, Ставропольский край.

— На Новый год уже анонсированы программы в Мурманскую область, в Русскую Лапландию. В этом году запуск чартеров простимулирует спрос. Зимний Байкал будет востребованным продуктом. Спрос будет на экзотическую зиму и горнолыжные туры, — считает Ломидзе.

Ранее вице-президент ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал возобновление авиасообщения с еще тремя странами в беседе с ФАН. Рейсы будут выполняться в Сербию, Японию, на Кубу.

— Это тоже очень важный факт, так как с Кубой, например, воздушное сообщение было в марте прекращено, и туристические поездки были временно прекращены. Туристы с пониманием относятся к рекомендациям и правилам, которые сейчас действуют в разных странах. Поэтому в этой ситуации можно прогнозировать, что в преддверие зимнего сезона это даст новые возможности, — уточнил Горин.

Для туристов, решивших путешествовать по России, интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало о фабриках, по которым водят экскурсии. Завод «Звезда» в Лобне, фабрика «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках», фабрика «Елочка» в Клину откроют свои двери для детей и взрослых. Посетители могут познакомиться со всеми тонкостями производства, оборудованием, конвейерами.

Читайте также: Отдыхаем дома: как изменилась программа кешбэка за туры по России