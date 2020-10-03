Отдыхаем дома: как изменилась программа кешбэка за туры по России

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С 15 октября возобновляется продажа туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка. Как рассказал «Вечерней Москве» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, государство оплатит туристам 20 процентов от суммы путешествий.

По его словам, по сравнению с первым этапом программы, стартовавшей в августе, произошли значительные изменения, выгодные для путешественников:

— Прежде всего, в августе на покупку такого тура давалась всего неделя. Здесь же все продлится до 10 января включительно. Таким образом, захватываются и ноябрьские детские каникулы, и рождественские праздники, и Новый год. Раньше для получения компенсации тур должен был стоить не меньше 25 тысяч, теперь минимальная сумма не ограничена. Увеличился и максимальный кешбэк — 25 тысяч против прежних 15, то есть человек может гарантированно рассчитывать на 20 процентов возмещения. Приятное изменение и в сроках поездки — в августе она должна была длиться не меньше четырех ночей, теперь достаточно двух. Получается, под программу попадают и поездки на выходные.

Барзыкин рассчитывает, что расширение программы позволит увеличить число путешественников в десятки раз. Воспользоваться выгодными условиями смогут до одного миллиона россиян, говорит эксперт.

— Предназначение всего этого, конечно, самое простое — стимулировать потребительский спрос, — объясняет он. — Причем выиграет здесь не только конечный потребитель, но и туристический бизнес, и регионы, ведь все деньги будут идти «всветлую», через банковскую систему. Это комплексная программа.

Получить компенсацию несложно: выбрать продукт на сайте Ростуризма, и оплатить его с помощью карты. Тогда по программе кешбэка 20 процентов от потраченной суммы вернутся в течение пяти дней.

— Вся программа оплачивается за счет государства. Распоряжением правительства было выделено 15 миллиардов из бюджета. Во время первого этапа всю сумму освоить не удалось. Думаю, полностью потратить деньги не удастся и на втором этапе. Огромный плюс именно такого подхода в том, что госсредства выделяются не посредникам, не операторам, гостиницам, каким-то другим исполнителям, а напрямую потребителю, минуя все окольные пути, — подчеркивает Барзыкин.

Кстати, получить кешбэк можно не только за оплату полного тура, но и за проживание. К примеру, на сайте Ростуризма вы можете самостоятельно выбрать и оплатить гостиницу, а добираться до нее уже самостоятельно. В этом случае правила такие же — выбираете понравившийся вариант через сайт, оплачиваете картой, ждете пять дней и получаете 20 процентов обратно на счет.

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