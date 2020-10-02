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В Ростуризме рассказали о втором этапе программы продаж туров с кэшбеком
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

В Ростуризме рассказали о втором этапе программы продаж туров с кэшбеком

Евгения Звощик

Туризм

Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка состоится в период с 15 октября до 5 декабря. Об этом сообщили в Ростуризме в пятницу, 2 октября.

Отмечается, что граждане смогут приобрести как готовые пакетные туры от туроператоров, так и отдельное проживание. Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион страны.

— То есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники, и граждане смогут доступнее провести Новый Год и Рождество, — уточнили в Ростуризме.

Кроме того, поясняется, что условия второго этапа программы стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий путешественников. В частности, в программе теперь появились поездки от двух ночей, что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные. Кроме того, возврат в размере 20 процентов теперь распространяется на туры любой стоимости. При этом максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей. Оплату туров необходимо обязательно проводить картой «Мир» — кешбэк на нее будет начислен автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, передает РИА Новости.

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