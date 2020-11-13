Стали известны все участники чемпионата Европы по футболу

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Определился окончательный состав команд на чемпионате Европы по футболу. На турнир по дополнительной квоте пробились представители еще четырех стран, передает ТАСС.

По данным агентства, участникам первого розыгрыша Лиги наций предоставили возможность попасть в группу Евро-2020. За четыре путевки бились 16 команд в двух одноматчевых раундах плей-офф. 12 ноября, в четверг, были проведены решающие матчи, по итогам которых Северная Македония обыграла Грузию (1:0), венгры одолели исландцев (2:1), словаки обошли команду из Северной Ирландии (2:1), а сборная Шотландии вытащила победу у сербов во время пенальти.

Таким образом, окончательный состав команд на ЧЕ-2020 следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия, группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Жеребьевка чемпионата состоялась еще в ноябре 2019 года. Вышеуказанные матчи за путевки должны были состояться в марте этого года, однако планам помешала пандемию коронавируса.

На данный момент Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах мира, включая Петербург.

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