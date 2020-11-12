Мужская сборная РФ победила в командной гонке преследования на ЧЕ по велотреку

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Российские спортсмены пришли первыми в командной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Болгарии в городе Пловдиве.

В гонке участвовали Лев Гонов, Александр Евтушенко, Александр Дубченко и Никита Берсенев. Вторыми стали итальянские велосипедисты, бронзовые медали достались сборной Швейцарии.

Отмечается, что континентальное первенство проходит при пустых трибунах. Соревнования закончатся 15 ноября.

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