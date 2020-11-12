Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужская сборная РФ победила в командной гонке преследования на ЧЕ по велотреку
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Мужская сборная РФ победила в командной гонке преследования на ЧЕ по велотреку

Юлия Курганова

Спорт

Российские спортсмены пришли первыми в командной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Болгарии в городе Пловдиве.

В гонке участвовали Лев Гонов, Александр Евтушенко, Александр Дубченко и Никита Берсенев. Вторыми стали итальянские велосипедисты, бронзовые медали достались сборной Швейцарии.

Отмечается, что континентальное первенство проходит при пустых трибунах. Соревнования закончатся 15 ноября.

Читайте также: Российские самбисты выиграли 17 золотых медалей на чемпионате мира

российские спортсменыпобедаЧемпионат Европы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте