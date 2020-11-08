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Российские самбисты выиграли 17 золотых медалей на чемпионате мира
Фото: sambo.sport/ru

Российские самбисты выиграли 17 золотых медалей на чемпионате мира

Юлия Курганова

Спорт

Российские самбисты завоевали 17 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате мира по самбо. Соревнования проходили в Сербии в городе Нови-Сад.

Победы среди девушек одержали Анастасия Валова (весовая категория до 56 килограммов) и Ольга Артошина (свыше 80 килограммов). У мужчин золотые медали достались Самвелу Казаряну (до 82 килограммов), Артему Осипенко (свыше 100 килограммов), Владимиру Ламанову (боевое самбо, до 52 килограммов), Шейху-Мансуру Хабибулаеву (боевое самбо, до 68 килограммов) и Султану Алиеву (боевое самбо, до 90 килограммов). Серебряную награду взял Александр Матайс (до 62 килограммов), бронзовую медаль завоевала Анастасия Филиппович (до 68 килограммов).

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата мира, а также заняла первые места в зачетах среди мужчин, женщин и в боевом самбо. Второе место в общекомандном зачете досталось сборной Белоруссии, третье место заняла команда Украины.

Читайте также: Российские юниоры завоевали восемь золотых медалей на первенстве мира по самбо

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