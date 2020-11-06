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Российские юниоры завоевали восемь золотых медалей на первенстве мира по самбо
Соревнования завершатся 8 ноября / Фото: sambo.sport/

Российские юниоры завоевали восемь золотых медалей на первенстве мира по самбо

Юлия Курганова

Спорт

Российские юниоры завоевали восемь золотых медалей в первый день молодежного первенства мира по самбо. Соревнования проходят в Сербии в городе Нови-Сад.

Турнир совместили с чемпионатом мира, который проводится там же. У девушек победили Татьяна Федорова (до 44 килограммов), Стефанида Власова (до 60 килограммов), Екатерина Дорошенко (до 68 килограммов), Ксения Хисматуллина (до 80 киллограммов).

У юношей золото взяли Игорь Лукашин (до 48 килограммов), Виталий Симаков (до 57 килограммов), Иван Агафонов (до 68 килограммов) и Савелий Пархомин (до 100 килограммов).

Кроме того, серебряную медаль завоевала Екатерина Семенова (до 52 килограммов), бронзовую медаль получил Даниил Егоров (до 82 килограммов).

Всего в первый день соревнований разыгрывалось десять комплектов медалей. Турнир завершится 8 ноября.

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