Дзюдоист Хетаг Басаев выиграл золото на юниорском чемпионате Европы

Хетаг Басаев выступает в весовой категории до 60 килограммов / Фото: instagram.com/khetag.basaev/

Российский дзюдоист Хетаг Басаев одержал победу на чемпионате Европы среди юниоров. Соревнования проходят в Хорватии в городе Порече.

Басаев выступает в весовой категории до 60 килограммов, в финале он смог победить спортсмена из Украины Олега Вередыбу. Бронзовые медали завоевали Салих Йылдыз из Турции и француз Ромен Валадир Пикар.

В весовой категории до 66 килограммов золото завоевал россиянин Казбек Нагучев. Второе место досталось грузину Луке Капанадзе. Бронзовыми призерами стали брат Казбека Абрек Нагучев и Даниель Сегеди из Венгрии.

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