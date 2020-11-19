Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Капитан сборной России по футболу извинился за проигрыш сербам
Фото: instagram.com/georgiy_14

Капитан сборной России по футболу извинился за проигрыш сербам

Татьяна Плотникова

Спорт

Защитник Георгий Джикия, который в отсутствие Артема Дзюбы исполняет функции капитана сборной России по футболу, принес извинения болельщикам за поражение национальной команды от сборной Сербии в матче группового этапа Лиги наций.

Комментируя разгромное поражение, Джикия отметил, что «говорить особо нечего», однако «хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле».

Футболист признал, что ответственность за провал лежит на игроках.

— Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор, — цитирует Джикию ТАСС.

Напомним, российские футболисты уступили сербам со счетом 0:5 и упустили шанс выйти в в высший дивизион турнира — лигу A. Кроме того, россияне опустились в таблице коэффициентов УЕФА и лишились места во второй корзине при жеребьевке квалификации к ЧМ-2022.

Читайте также: «Выглядели достойно»: Черчесов оценил игру сборной с турками в Лиге наций

сборная России по футболуГеоргий Джикиячм-2022
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Новый год своими руками

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте