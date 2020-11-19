Капитан сборной России по футболу извинился за проигрыш сербам

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Защитник Георгий Джикия, который в отсутствие Артема Дзюбы исполняет функции капитана сборной России по футболу, принес извинения болельщикам за поражение национальной команды от сборной Сербии в матче группового этапа Лиги наций.

Комментируя разгромное поражение, Джикия отметил, что «говорить особо нечего», однако «хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле».

Футболист признал, что ответственность за провал лежит на игроках.

— Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор, — цитирует Джикию ТАСС.

Напомним, российские футболисты уступили сербам со счетом 0:5 и упустили шанс выйти в в высший дивизион турнира — лигу A. Кроме того, россияне опустились в таблице коэффициентов УЕФА и лишились места во второй корзине при жеребьевке квалификации к ЧМ-2022.

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