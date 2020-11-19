Сербия разгромила Россию в матче Лиги наций

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Российские футболисты потерпели поражение в матче группового этапа Лиги наций от сборной Сербии со счетом 0:5.

Сербские футболисты открыли счет на десятой минуте, отличился Неманья Радоньич. Затем Лука Йович оформил дубль (25-я и 46-я минуты), гол также забил Душан Влахович (41-я минута).

В перерыве игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов заменил четырех игроков, включая вратаря (вместо Маринато Гилерме ворота стал защищать Сослан Джанаев).

Во втором тайме, на 64-й минуте матча, пятый мяч в ворота россиян отправил Филип Младенович.

Ранее сборная России уступила турецким футболистам, игра в Стамбуле завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

По итогам матча со сборной Сербии Россия лишилась первого места в своей группе и опустилась на вторую строчку, не сумев завоевать путевку в высший дивизион турнира — лигу A.

Кроме того, россияне опустились в таблице коэффициентов УЕФА и лишились места во второй корзине при жеребьевке квалификации к ЧМ-2022 в Катаре, которая состоится 7 декабря.

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