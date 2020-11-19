Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сербия разгромила Россию в матче Лиги наций
Фото: twitter.com/teamrussia

Сербия разгромила Россию в матче Лиги наций

Татьяна Плотникова

Спорт

Российские футболисты потерпели поражение в матче группового этапа Лиги наций от сборной Сербии со счетом 0:5.

Сербские футболисты открыли счет на десятой минуте, отличился Неманья Радоньич. Затем Лука Йович оформил дубль (25-я и 46-я минуты), гол также забил Душан Влахович (41-я минута).

В перерыве игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов заменил четырех игроков, включая вратаря (вместо Маринато Гилерме ворота стал защищать Сослан Джанаев).

Во втором тайме, на 64-й минуте матча, пятый мяч в ворота россиян отправил Филип Младенович.

Ранее сборная России уступила турецким футболистам, игра в Стамбуле завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

По итогам матча со сборной Сербии Россия лишилась первого места в своей группе и опустилась на вторую строчку, не сумев завоевать путевку в высший дивизион турнира — лигу A.

Кроме того, россияне опустились в таблице коэффициентов УЕФА и лишились места во второй корзине при жеребьевке квалификации к ЧМ-2022 в Катаре, которая состоится 7 декабря.

Читайте также: «Выглядели достойно»: Черчесов оценил игру сборной с турками в Лиге наций

чм-2022Россияфутбол
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Новый год своими руками

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте