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«Выглядели достойно»: Черчесов оценил игру сборной с турками в Лиге наций
Тренер сборной России Станислав Черчесо на тренировке команды/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Выглядели достойно»: Черчесов оценил игру сборной с турками в Лиге наций

Ростислав Зубков

Спорт

Российские футболисты достойно сыграли с турками в матче Лиги наций, несмотря на поражение. Такое мнение главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов выразил в интервью RT.

Игра состоялась в Стамбуле и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Ключевым моментом матча считается удаление защитника Андрея Семенова с поля, что дало турецким футболистам преимущество.

По словам Черчесова, удаление Семенова разделило игру «на три фазы: первая — до удаления, вторая — пять — десять минут после него и третья — оставшееся до финального свистка время». В определенный момент турки забрали у россиян преимущество и не позволили отыграться, с сожалением отмечает наставник сборной РФ.

— А так даже вдесятером мы выглядели достойно на фоне хорошей турецкой команды, — подчеркнул он, добавив, что в перерыве соотечественников мотивировали на победу, а также производили замены для усиления нападения.

Тренер добавил, что 18 ноября команде предстоит сойтись с сербами. Ко встрече уже идет подготовка, заключил Черчесов.

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сборная России по футболуСтанислав ЧерчесовТурция
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