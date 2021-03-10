«Привет, хлебушек»: Панарин вернулся к тренировкам с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Фото: Официальный сайт клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся к тренировкам с командой. Об этом в среду, 10 марта, рассказали в Twitter-аккаунте команды.

— Привет, хлебушек, — говорится в сообщении.

Say it with us:



PRIVET, BREADMAN. pic.twitter.com/VANV62fn6r — New York Rangers (@NYRangers) March 10, 2021

Ранее бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, что в декабре 2011 года Панарин якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. В то время он был игроком подмосковного «Витязя». «Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес Панарина. Из-за этой ситуации российский игрок пропустил восемь игр команды.

Читайте также: Бывший игрок «Витязя» прокомментировал обвинения в избиении в адрес Панарина