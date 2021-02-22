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«Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес Панарина
Фото: Официальный сайт клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес Панарина

Анастасия Чанцева

Спорт

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес нападающего команды Артемия Панарина.

— Артемий решительно отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. «Рейнджерс» полностью поддерживает Артемия и будет работать с ним над тем, чтобы определить источник этих безосновательных обвинений, — говорится в сообщении клуба, опубликованном в Twitter.

Ранее бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, что в декабре 2011 года Панарин якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. В то время он являлся игроком подмосковного «Витязя».

Читайте также: Панарин претендует на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ по версии игроков

нападающий НХЛобвиненияАртемий Панарин
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