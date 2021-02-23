Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Бывший игрок «Витязя» прокомментировал обвинения в избиении в адрес Панарина
Фото: Официальный сайт клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

Бывший игрок «Витязя» прокомментировал обвинения в избиении в адрес Панарина

Кирилл Николаев

Спорт

Бывший хоккеист подмосковного «Витязя» Джон Мирасти заявил, что ничего не знает о скандальной истории с участием российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

— Не помню, чтобы слышал что-нибудь подобное. Артемий был очень приятным парнем и невероятным игроком, — цитирует Мирасти «Р-Спорт».

Ранее бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, что в декабре 2011 года Панарин якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. В то время он был игроком подмосковного «Витязя». «Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес Панарина.

Читайте также: «Случившееся — правда»: обвинивший Панарина в избиении девушки тренер пояснил свои слова

хоккейобвиненияАртемий Панарин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте