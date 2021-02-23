Бывший игрок «Витязя» прокомментировал обвинения в избиении в адрес Панарина
Бывший хоккеист подмосковного «Витязя» Джон Мирасти заявил, что ничего не знает о скандальной истории с участием российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
— Не помню, чтобы слышал что-нибудь подобное. Артемий был очень приятным парнем и невероятным игроком, — цитирует Мирасти «Р-Спорт».
Ранее бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, что в декабре 2011 года Панарин якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. В то время он был игроком подмосковного «Витязя». «Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес Панарина.
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