Бывший игрок «Витязя» прокомментировал обвинения в избиении в адрес Панарина

Фото: Официальный сайт клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

Бывший хоккеист подмосковного «Витязя» Джон Мирасти заявил, что ничего не знает о скандальной истории с участием российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

— Не помню, чтобы слышал что-нибудь подобное. Артемий был очень приятным парнем и невероятным игроком, — цитирует Мирасти «Р-Спорт».

Ранее бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, что в декабре 2011 года Панарин якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. В то время он был игроком подмосковного «Витязя». «Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес Панарина.

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