«Случившееся — правда»: обвинивший Панарина в избиении девушки тренер пояснил свои слова

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Бывший тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров не стал отказываться от слов про игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Он обвинил хоккеиста в избиении 18-летней девушки из Латвии в 2011 году.

Назаров отметил, что есть несколько свидетелей, которые могут подтвердить его слова.

— Там были тренерский штаб, массажисты, доктора, 25 человек из хоккейной команды. Почему никто не спрашивает у них, что же тогда произошло? То, что случившееся — правда, я знаю на 100 процентов. А Панарин сейчас пытается отмотать все, будто ничего не было, — цитирует Назарова «Р-Спорт».

Ранее бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, что в декабре 2011 года Панарин якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. В то время он был игроком подмосковного «Витязя». «Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес Панарина.

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